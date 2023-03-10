

США пообещали поддерживать евроатлантические устремления Грузии

10.03.2023 17:07





Госдепартамент призвал правящую партию Грузии официально отозвать проект закона об «иностранных агентах», рассмотрение которого привело к протестам



США пообещали поддерживать евроатлантические устремления Грузии после того, как правительство в Тбилиси сняло с рассмотрения спорный закон об «иностранных агентах» после народных волнений.



«Совершенно очевидно, что грузинский народ еще раз ясно показал, что единственный выбор для Грузии – это безопасное и процветающее европейское будущее», – заявил представитель Госдепартамента Нед Прайс.



«Хотя мы приветствуем решение снять с рассмотрения проект закона об “иностранном влиянии”, мы призываем правящую партию официально отозвать этот законопроект и не давать хода такого рода законодательным инициативам именно потому, что это несовместимо с грузинскими и евроатлантическими ценностями и защитой фундаментальных свобод, – продолжил Прайс. – Мы призываем политических лидеров Грузии к серьезной совместной работе над реформами, крайне необходимыми для получения статуса кандидата в члены ЕС, чего в подавляющем большинстве желают граждане Грузии».



Представитель внешнеполитического ведомства отметил, что грузинский народ ясно дал понять, что он стремится к демократической, процветающей Грузии, которая будет интегрирована в евроатлантический регион.



«Они снова это показали, и США будут и дальше быть партнером в реализации этих устремлений», – сказал Прайс.





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