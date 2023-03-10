

11 марта в Тбилиси пройдет митинг против обязательного призыва в армию — «Нет рабству!»

10.03.2023 17:37





Партия «Гирчи-больше свободы» и основанная ею религиозная организация «Библейская свобода» планируют провести акцию перед парламентом Грузии 11 марта в 17:00 часов.



«В армию должны идти только те, кто мечтает стать солдатом. Принудительный призыв — это рабство. Рабство аморально! Человек не является слугой государства.



Наше требование — отменить обязательную воинскую повинность!», — указано в заявлении.



Организаторы акции указывают, что «долг свободных людей не подчиняться рабству и защищать друг друга всеми средствами»:



«Правительство или политик, обращающийся с гражданином как с рабом, не заслуживает ни уважения, ни признания и должен быть исключен из политики».



В анонсе мероприятия более 3 000 человек указали, что выйдут на акцию 11 марта.



Сотни юношей из группы сторонников «Гирчи» пишут, что обязательно выйдут на митинг, потому что планируемые изменения в Кодексе обороны по ужесточению условий обязательной армии помешают их карьерному и личностному развитию, учебе и работе, что автоматически ухудшит финансовое положение их семей.



Одно из основных изменений в вопросе призыва связано с «Библейской свободой», которая позволяет молодым людям в возрасте 18-27 лет избегать призыва на военную службу.





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