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Саакашвили: Во всем проявилось нечто главное, наш генетический код свободолюбия
10.03.2023 18:18
Во всем проявилось нечто главное, наш генетический код свободолюбия. Боролись на баррикадах гораздо крепче белорусов, а по целому ряду элементов превзошли даже украинцев, - об этом третий президент Грузии Михаил Саакашвили пишет в социальной сети.
«Это поколение не знает, что значит устраиваться в университет за взятку. Уже в первом классе мы раздали всем им компьютеры и почти в каждую школу ввели американского учителя и способствовали тому, что они забыли о русском. Приставы обеспечили охрану школ. Одним словом, была проведена политика по созданию среды равноправия.
Это же поколение увидело смену власти посредством выборов. И в эти дни Грузия получила завоевания всего этого.
Кроме того, во всем этом проявилось нечто главное, наш генетический код свободолюбия. Боролись на баррикадах гораздо крепче белорусов, а по целому ряду элементов превзошли даже украинцев.
Вами действительно можно гордиться!
Я рад, что Никуша и Алиса были на всех митингах. Алиса восприняла митинг как праздник», — пишет Саакашвили.
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