

НПО приостанавливают членство в консультативной группе постоянно действующего парламентского Совета открытого управления

10.03.2023 21:24





Неправительственные организации сообщают о приостановлении членства в консультативной группе постоянно действующего парламентского Совета открытого управления.



Как отмечается в заявлении, они больше не видят перспективы сотрудничества с большинством парламента Грузии в этом формате.



«Организации гражданского общества активно сотрудничают с парламентом Грузии в направлении Партнерства открытого управления (OGP) с 2015 года.



С 2015 года парламент Грузии был одним из лидеров OGP. За этот период были осуществлены очень важные реформы в плане парламентской открытости, главным инициатором и участником которых выступало гражданское общество.



В течение многих лет вместе с законодателями и аппаратом парламента, при финансовой поддержке донорских организаций, мы работали и поддерживали реформы, которые включали в себя законодательные изменения и практическую работу.



Благодаря осуществлению этих реформ, Грузия на протяжении многих лет была одной из ведущих стран в весьма большом содружестве Партнерства открытого управления, и этот формат успешного сотрудничества парламента и гражданского общества являлся примером для многих стран.



За этот период нам доводилось работать с парламентариями трех созывов. Процесс работы над открытым управлением проходил в сотрудническом формате, и в нем участвовали как представители парламентского большинства, так и оппозиции. Членами постоянно действующего Совета были члены всех фракций. И достижения в процессе парламентской открытости являются результатом этой совместной работы.



В то время как гражданские организации сотрудничают с парламентским большинством, поддерживают и оказывают финансовую помощь парламенту в проведении реформ, парламентское большинство инициировало схожий с российским закон «Об иностранном влиянии», целью которого было заставить организации гражданского общества в Грузии зарегистрироваться в «реестре агентов иностранного влияния», стигматизировать и дискредитировать их в обществе, контролировать их и, в конечном итоге, ограничить и прекратить их деятельность.



Несмотря на то, что закон представлял угрозу для гражданского сектора и, главное, явно противоречил европейской перспективе Грузии, парламентское большинство все равно поддержало российский закон в первом чтении. Правда, в ответ на продолжающиеся несколько дней народные протесты против этого законопроекта правящая партия отозвала его, но ее представители ясно подтвердили, что остаются приверженными принципам российского законопроекта и в дальнейшем продолжат более активную общественная информационную кампанию в его поддержку.



Исходя из всего вышеизложенного, организации, входящие в состав консультативной группы постоянно действующего Совета открытого управления, больше не видят перспективы сотрудничества с парламентским большинством в данном формате, и мы приостанавливаем членство в консультативной группе.



Организации-члены консультативной группы: Институт развития свободы информации (IDFI) - председатель консультативной группы; Международная прозрачность – Грузия; Институт гражданского общества (CSI); Ассоциация молодых юристов Грузии (АМЮГ)», - говорится в заявлении.





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