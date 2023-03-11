

Владимир Зеленский ввел санкции в отношении 120 физических и 287 юридических лиц

11.03.2023 10:56





Президент Украины Владимир Зеленский указом ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины от 10 марта 2023 года о применении специальных экономических и других ограничительных мер (санкций) в отношении 120 физических и 287 юридических лиц, которые преимущественно связаны с РФ, сообщают украинские СМИ.



Ранее СНБО учел предложения Кабинета министров и Службы безопасности Украины и применил персональные специальные экономические санкции к 120 физическим лицам, большинство из которых – граждане РФ, но есть также граждане Кипра, Великобритании, Польши, Турции и Нидерландов.



Также ограничительные меры применены к 287 юридическим лицам, среди которых российские букмекерские компании, организаторы лотерей, ипподромы, инвестиционные и развлекательные компании и т.д.



Санкции рассчитаны на 50 лет. Министерству иностранных дел поручено проинформировать компетентные органы ЕС, США и других государств о применении санкций и поставить перед ними вопрос о введении аналогичных ограничительных мер.





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