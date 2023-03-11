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Зурабишвили встретилась с советником Белого дома по вопросам безопасности


11.03.2023   10:59


Президент Грузии Саломе Зурабишвили встретилась в Вашингтоне с советником Белого дома по вопросам безопасности Джейком Салливаном. Об этом Саломе Зурабишвили пишет на своей личной странице в Twitter.

«Я благодарю США за поддержку грузинского народа и приверженность демократическим ценностям и европейской интеграции», - пишет Зурабишвили.


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