|
|
|
Зурабишвили встретилась с советником Белого дома по вопросам безопасности
11.03.2023 10:59
Президент Грузии Саломе Зурабишвили встретилась в Вашингтоне с советником Белого дома по вопросам безопасности Джейком Салливаном. Об этом Саломе Зурабишвили пишет на своей личной странице в Twitter.
«Я благодарю США за поддержку грузинского народа и приверженность демократическим ценностям и европейской интеграции», - пишет Зурабишвили.
|
|
|
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: [email protected]; Редакция:
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна