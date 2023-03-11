

Франк-Вальтер Штайнмайер: Население Грузии выбрало путь Европы

11.03.2023 11:08





Я благодарен за вашу четкую и твердую позицию в поддержку свободы и демократии. Население Грузии выбрало путь Европы, - об этом заявил президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер в ходе телефонного разговора с президентом Грузии Саломе Зурабишвили.



Согласно информации, распространенной посольством Германии в Грузии, Франк-Вальтер Штайнмайер говорил с Саломе Зурабишвили о текущей ситуации в Грузии.



«Я благодарен за вашу четкую и твердую позицию в поддержку свободы и демократии. Население Грузии выбрало путь Европы. Германия поддерживает Грузию на ее европейском пути, что включает свободу медиа и гражданского общества», - сказал Штайнмайер.





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