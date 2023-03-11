

Белый дом обнародовал официальную информацию о встрече Саломе Зурабишвили и Джейка Салливана

11.03.2023 12:51





Белый дом распространяет официальную информацию о встрече президента Грузии Саломе Зурабишвили с советником президента США по национальной безопасности Джейком Салливаном.



Как отмечается в информации, Саломе Зурабишвили и Джейк Салливан обсудили последние события в Грузии, в ходе чего подчеркнули общую заинтересованность своих стран в евроатлантической интеграции Грузии.



«Обсудили поддержку президентом Зурабишвили единого и инклюзивного подхода Грузии к реформам, необходимым для получения статуса на членство в ЕС. Они также обсудили общие опасения по поводу законодательства о регистрации и стигматизации организаций гражданского общества за получение иностранного финансирования, что может помешать важной работе сотен грузинских НПО, направленной на улучшение их сообществ. Они приветствовали последнее решение правительства отозвать два законопроекта», — говорится в заявлении Белого дома.



По сообщению Белого дома, Джейк Салливан и Саломе Зурабишвили также обсудили необходимость обеспечения того, чтобы Россия продолжала нести все экономические издержки санкций, экспортного контроля и других экономических ограничений, введенных Соединенными Штатами и коалицией из более чем 30 союзников и партнеров в отношении России, чтобы привлечь Путина к ответственности за его войну в Украине. Салливан подчеркнул необходимость изначально избежать того, чтобы Грузия не стала путем для уклонения или обхода санкций.



Саломе Зурабишвили написала о встрече с Джейком Салливаном в Twitter, поблагодарив США за поддержку грузинского народа и приверженность делу интеграции Грузии в Евросоюз.







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