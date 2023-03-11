

У парламента проходит акция партии «Гирчи» - «Нет рабству»

11.03.2023 18:45





Перед зданием парламента Грузии проходит акция партии «Гирчи» - «Нет рабству», на которой протестуют против поправок в «Кодекс обороны».



По словам депутата «Гирчи» Сандро Раквиашвили, организаторы акции требуют, чтобы отправка на обязательную военную службу была добровольной.



«Мы требуем, чтобы армия была добровольной, чтобы никого не призывали против его желания. Если правительство говорит, что оно патриот, думает о населении, об обороноспособности, об армии, одно из его обязательств - создать в армии надлежащие условия, платить достойную зарплату [солдатам], и тогда люди добровольно пойдут в армию», — отметил Раквиашвили.



По его словам, «Гирчи» требует, чтобы профессия солдата была оценена.



«Мы требуем, чтобы профессия солдата ценилась. За 125 лари насильно и ставя на шлагбаум ничего не выйдет. Никакого отношения к патриотизму или обороноспособности это не имеет», — добавил депутат от «Гирчи».



Для справки, «Кодекс обороны», подготовленный Минобороны Грузии, был представлен бюро парламента 6 февраля. Законодательный пакет предусматривает ряд нововведений, в том числе и то, что духовное лицо больше не сможет пользоваться правом отсрочки призыва на обязательную военную службу. Духовное лицо будет подлежать призыву на невоенную альтернативную трудовую службу. Кроме того, согласно распространенному вчера заявлению Минобороны, по новому «Кодексу обороны», статус студента остается основанием для отсрочки от призыва на военную службу. По информации ведомства, студенты будут проходить службу только при желании и только в системе Минобороны.





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