

Серго Чихладзе - Режим «Грузинской мечты» является главным препятствием на пути евроинтеграции Грузии

11.03.2023 19:14





По словам одного из лидеров «Стратегии Агмашенебели» Серго Чихладзе, режим «Грузинской мечты» является главным препятствием на пути евроинтеграции Грузии.



Соответственно, по его словам, следующими шагами со стороны оппозиции будет и должен быть демонтаж российского режима «Грузинской мечты» и в параллельном режиме интеграция в евроатлантические структуры.



«Грузинская мечта» увидела, что такое реально сила народа. Сила народа - это то, что происходило на проспекте Руставели и те, кто стоял на Руставели, а не Созар, Мачарашвили, Хундадзе — российская сила Бидзины, которая инициировала закона. Да, я согласен с Мачарашвили в одном, это был искренний протест в связи с этим законом. Не будем забывать, российский закон отозван, но, к сожалению, у власти остается российский режим. Российский режим тоже должен быть изгнан из власти Грузии», — говорит Чихладзе.



По его словам, оппозиция никогда не говорила, что это была последняя борьба, потому что главная цель - вытеснение российского режима из власти и евроатлантическая интеграция, чему препятствует российский режим.



Поэтому, по словам Чихладзе, движение в этом направлении продолжится.



«Конкретные акции и протест были вокруг конкретного законопроекта, но это не конечная цель. Раз законопроект отозван, это не значит, что «Грузинская мечта» вдруг стала проевропейской или другом Запада, и не является больше российским режимом и союзником Путина. «Грузинская мечта» остается российским режимом и выставит еще много таких законов. Этот режим «Грузинской мечты» является главным препятствием на пути европейской интеграции Грузии. Соответственно, конечно, следующими шагами со стороны оппозиции будет и должен быть демонтаж российского режима «Грузинской мечты» и в параллельном режиме интеграция в евроатлантические структуры», — заявил Чихладзе.





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