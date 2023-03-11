

НАТО призывает заинтересованные стороны из всего политспектра Грузии вернуться к повестке дня инклюзивных реформ

11.03.2023 20:08





НАТО призывает заинтересованные стороны из всего политического спектра Грузии вернуться к повестке дня инклюзивных реформ для продолжения интеграции страны в европейские и евроатлантические структуры, - говорит глава Связного офиса НАТО Александр Винников.



Он отмечает, что для Грузии, как для страны-аспиранта НАТО, важно иметь правильные правовые и институциональные рамки для обеспечения свободы СМИ и участия гражданского общества.



«НАТО неоднократно выражало обеспокоенность в связи с принятым в первом чтении законопроектом, который, по нашему мнению, был шагом назад и вызвал масштабный протест. Для Грузии, как для страны-аспиранта НАТО, важно иметь правильные правовые и институциональные рамки для обеспечения свободы СМИ и участия гражданского общества. Именно поэтому мы приветствуем безоговорочный отзыв этого законопроекта правящей партией и парламентским большинством. НАТО призывает заинтересованные стороны из всего политического спектра Грузии вернуться к повестке дня инклюзивных реформ для продолжения интеграции страны в европейские и евроатлантические структуры», — заявил Александр Винников.



Комментарий Александра Винникова распространяет Связной офис НАТО в Грузии.





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