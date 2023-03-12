

Папуашвили: ЕСПЧ установил, что Россия осуществляла эффективный контроль над территорией Абхазии и до 2008 года

12.03.2023 11:06





Сегодня Страсбургским судом было оглашено важное решение, согласно которому установлено, что Россия осуществляла эффективный контроль над территорией Абхазии и до 2008 года, - так председатель парламента Грузии Шалва Папуашвили в эфире Общественного вещателя прокомментировал решение Страсбургского суда.



Как отметил Шалва Папуашвили, Страсбургский суд подтвердил, что с 1990 - 1993 годов территория Абхазии уже была оккупирована Россией.



«С сегодняшнего дня мы уже можем сказать, что Страсбургским судом, судебным документом, юридически подтверждено, что территория Абхазия с 1990 - 1993 годов уже была оккупирвана Россией. Разумеется, это результат того, что наша власть последние 10 лет активна и с точки зрения международных механизмов», — заявил Шалва Папуашвили.





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