

Папа Римский: Я готов поехать в Киев, но при условии поездки в Москву

12.03.2023 11:07





По словам Папы Римского Франциска, он не приезжает в Киев из-за позиции Кремля. Об этом он заявил в интервью аргентинскому изданию La Nacion.



Он отметил, что готов приехать в Киев при условии, что вторым пунктом этой поездки станет посещение Москвы. Однако Кремль на такой визит не согласен.



«Я готов поехать в Киев. Я хочу в Киев, но при условии поездки и в Москву. Я поеду в оба места или ни в одно», - сказал Папа.



На реплику журналиста, что поездка в Москву сегодня невозможна, он отметил, что это факт, но выразил надежду на перемену обстоятельств.



«Надеемся, что сможем это сделать, да. Я не закрыл эту дверь», – заявил Папа Франциск.



По его словам, на второй день после начала российского вторжения в Украину он хотел поговорить с президентом России Владимиром Путиным по телефону, но Москва отклонила предложение.





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