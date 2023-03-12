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Папа Римский: Я готов поехать в Киев, но при условии поездки в Москву
12.03.2023 11:07
По словам Папы Римского Франциска, он не приезжает в Киев из-за позиции Кремля. Об этом он заявил в интервью аргентинскому изданию La Nacion.
Он отметил, что готов приехать в Киев при условии, что вторым пунктом этой поездки станет посещение Москвы. Однако Кремль на такой визит не согласен.
«Я готов поехать в Киев. Я хочу в Киев, но при условии поездки и в Москву. Я поеду в оба места или ни в одно», - сказал Папа.
На реплику журналиста, что поездка в Москву сегодня невозможна, он отметил, что это факт, но выразил надежду на перемену обстоятельств.
«Надеемся, что сможем это сделать, да. Я не закрыл эту дверь», – заявил Папа Франциск.
По его словам, на второй день после начала российского вторжения в Украину он хотел поговорить с президентом России Владимиром Путиным по телефону, но Москва отклонила предложение.
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