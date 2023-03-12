

Папуашвили: Любое сравнение с Россией абсолютно неприемлемо

12.03.2023 11:26





Любое сравнение с Россией абсолютно неприемлемо, недопустимо, и неважно, кто делает это сравнение, будь то грузинский политик или иностранный дипломат, грузинский народ это не примет, — так ответил председатель парламента Грузии Шалва Папуашвили на вопрос ведущей программы Первого канала Грузии «Актуальная суббота вместе с Макой Цинцадзе» о том, что явилось основанием критики законопроекта «Об иностранном влиянии» со стороны западных партнеров, в том числе заявления посла США, в котором говорится, что он «вдохновлен Кремлем» и «законопроект не является аналогом американского закона, это российский закон, направленный на стигматизацию гражданского общества, заглушение голосов и различных взглядов».



«Я думаю, что все, в том числе и послы, должны это понять, что сравнение Грузии с Россией, страной, оккупировавшей часть территории Грузии, неприемлемо и оскорбляет грузинский народ. Более того, это сравнение не имеет под собой никаких оснований. С одной стороны мы говорим о России — стране, в которой существует тоталитарный режим, с другой — говорим о демократической Грузии, и не видеть этого нельзя, и я удивлен, что делаются такие сравнения. Еще раз скажу, что сравнивать Грузию с Россией недопустимо и это должны понимать все. Грузинский народ этого не примет», — заявил Папуашвили.



Председатель парламента выразил надежду, что в дальнейшем, в том числе дипломаты, будут избегать любого сравнения Грузии или политических инициатив грузинской власти с Россией.



«Это недопустимо, и все должны от этого отказаться», — сказал Папуашвили.







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