Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitterнаша страница в сети Telegram читайте нас на мобильных устройствах rss лента
  НОВОСТИПОЛИТИКАЭКОНОМИКАОБЩЕСТВОКОНФЛИКТЫОБОРОНАРАЗНОЕАНАЛИТИКАСТАТЬИИНТЕРВЬЮЗАЯВЛЕНИЯВИДЕО

Мерабишвили: наша главная цель - сменить власть в Грузии на прозападную и проукраинскую


12.03.2023   13:49


Мы собираемся начать массовые акции протеста, наша главная цель — сменить власть в Грузии на прозападное, проукраинское правительство, об этом заявил бывший министр внутренних дел Грузии Вано Мерабишвили в ходе дискуссии по инициативе SAVE MISHA в медиацентре «Укринформ».

«Мы планируем начать массовые протесты, и я уверен, что грузинское общество поддержит нас. Конечно, наша главная цель — наша главная цель — сменить власть в Грузии на прозападное, проукраинское правительство, чтобы Украина не была одна, потому что мы практически союзники. Мы должны быть вместе и вместе праздновать не только победу над Россией, но и вступление в Евросоюз и НАТО. Уверен, что эта весна и лето будут очень интересными с точки зрения решения проблем Грузии», — сказал Вано Мерабишвили.


Система Orphus
• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ
﻿
Политика Конфиденциальности
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: [email protected]; Редакция:Наш почтовый адрес
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна