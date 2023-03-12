

Мерабишвили: наша главная цель - сменить власть в Грузии на прозападную и проукраинскую

12.03.2023 13:49





Мы собираемся начать массовые акции протеста, наша главная цель — сменить власть в Грузии на прозападное, проукраинское правительство, об этом заявил бывший министр внутренних дел Грузии Вано Мерабишвили в ходе дискуссии по инициативе SAVE MISHA в медиацентре «Укринформ».



«Мы планируем начать массовые протесты, и я уверен, что грузинское общество поддержит нас. Конечно, наша главная цель — наша главная цель — сменить власть в Грузии на прозападное, проукраинское правительство, чтобы Украина не была одна, потому что мы практически союзники. Мы должны быть вместе и вместе праздновать не только победу над Россией, но и вступление в Евросоюз и НАТО. Уверен, что эта весна и лето будут очень интересными с точки зрения решения проблем Грузии», — сказал Вано Мерабишвили.







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