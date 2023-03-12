

Дмитрий Шашкин: Заказом грузинского народа является выполнение рекомендаций ЕС

12.03.2023 14:29





Главный приоритет «Национального движения» — перевод Михаила Саакашвили за границу. Мы будем делать все вместе с нашими международными партнерами, чтобы это произошло, заявил член «Национального движения» Дмитрий Шашкин.



По его словам, заказом грузинского народа является выполнение 12 пунктов рекомендаций ЕС.



«Савик Шустер сказал очень простую вещь, что если Национальное движение придет к власти и Михаил Саакашвили выйдет на свободу, Грузия присоединится к санкциям, которые сейчас действуют против России, и не будет помогать России обходить эти санкции. Это имел в виду Савик Шустер. Все остальное — инсинуации от незнания русского языка. Главный приоритет Национального движения — перевод Михаила Саакашвили за границу. Мы будем делать все вместе с международными партнерами, чтобы это произошло. Третий президент Грузии отравлен, что подтверждено в американской лаборатории, американскими экспертами, и его необходимо срочно перевести за границу, чтобы спасти его жизнь. Я думаю, все общество увидело, что об этом говорят президент Франции, правительство Ирландии, президент Украины, Евросоюз, наконец, Европейская ассамблея приняла резолюцию о том, что это олигархическая вендетта. Власть в Грузии принадлежит грузинскому народу. Заказ грузинского народа – выполнение 12 пунктов, которые мы получили от Евросоюза. Один из пунктов — дерадикализация, то есть перевод Михаила Саакашвили за границу. Как и во всех нормальных странах, либо правительство выполнит требование народа, либо народ сменит правительство. Это нормальная демократическая модель и нормальный демократический процесс», — сказал Шашкин.



Журналист Савик Шустер заявил в интервью Алесии Бацман: «Если партия Саакашвили победит, Грузия вступит в очень большой конфликт с Россией, но не с военной точки зрения, на это у неё не хватит сил».







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