

Хазарадзе о заявлении Мерабишвили: Провокация, льющая воду на мельницу Бидзины и «Мечты»

12.03.2023 16:07





Лидер «Лело» Мамука Хазарадзе считает, что заявление бывшего министра внутренних дел Грузии Вано Мерабишвили «льет воду на мельницу «Грузинской мечты». Соответствующее заявление Мамука Хазарадзе сделал в соцсети Facebook.



По словам Хазарадзе, заявления Мерабишвили также противоречат победе, достигнутой молодежью в последние дни.



«Это провокация, которая льет воду на мельницу Бидзины и «Мечты», чтобы страна по-прежнему пребывала в реальности «Нацдвижения» и «Грузинской мечты». С этим надо заканчивать, если мы хотим, чтобы страна двигалась вперед! Это заявление также противоречит победе, достигнутой грузинским народом и, в частности, молодежью в последние дни», — написал Хазарадзе.



Для справки, бывший министр внутренних дел Грузии Вано Мерабишвили, что начать массовые акции протеста. Об этом он сообщил на дискуссии „SAVE MISHA”, проведенной 10 марта в медиа-центре Ukrinform.



По его словам, главная цель – смена правительства.



«Мы собираемся, и я уверен, что грузинское общество нас поддержит, начать массовые акции, чтобы добиться смены правительства и прихода к власти в Грузии прозападного, проукраинского правительства. Чтобы Украина не была одна. Мы практически союзники, должны быть вместе, и вместе праздновать победу не только над Россией, но и вступления в ЕС, НАТО», - заявил Мерабишвили.



По заявлению Мерабишвили, он убежден в том, что «весна и лето будут очень интересными в смысле решения проблем Грузии».





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