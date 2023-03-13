

«Лело» предлагает сформировать общественный совет по мониторингу выполнения 12 требований ЕС

13.03.2023 00:31





По предложению европейских партнеров и в результате консультаций с ними «Лело» выступает с инициативой о создании общественного совета по мониторингу выполнения 12 требований Евросоюза. Об этом говорится в заявлении, распространенном партией.



«Лело» отмечает, что задачей совета будет заставить «Грузинскую мечту» выполнить все обязательства, которые ЕС ожидает от властей страны, прояснить вопрос ответственности в отношении всех конкретных шагов и тем самым обеспечить право граждан Грузии на точно быть информированными о вызовах повестки дня Евросоюза.



«Лело» проведет консультации с неправительственными организациями, гражданским обществом и другими представителями парламентской, проевропейской оппозиции.



Партия считает, что президент Грузии Саломе Зурабишвили должна тесно сотрудничать с советом.



Задача Совета будет заключаться в том, чтобы заставить «Грузинскую мечту» выполнить все обязательства, которые ЕС ожидает от властей страны, прояснить вопрос ответственности относительно всех конкретных шагов и таким образом обеспечить право граждан Грузии быть точно информированными о вызовах повестки дня ЕС.



«Лело» будет проводить активные консультации по этому вопросу, как с неправительственными организациями, гражданским обществом, так и другими членами парламентской/проевропейской оппозиции.



Задача на данном этапе – не позволить «Грузинской мечте» окончательно отнять у страны исторический шанс – статус кандидата на вступление в ЕС.



Однако ясно, что эта власть не обеспечит вступление Грузии в Евросоюз. Понятно, что общество не может постоянно в порядке принуждения продолжать отношения с собственным правительством, которое должно возглавить процесс вступления в ЕС. Поэтому позиция «Лело» заключается в том, что для реального и окончательного успеха европейского пути Грузии необходимы политические перемены, а «Грузинская мечта» должна быть отстранена от управления страной путем выборов», - отмечается в заявлении.





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