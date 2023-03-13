

Саакашвили: Врачи прогнозируют полиорганную недостаточность

13.03.2023 11:10





Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили в беседе со Sky News заявляет, что ему грозит полиорганная недостаточность.



Издание сообщает, что им отказали во входе в больницу, но Михаилу Саакашвили передали вопросы через его адвоката и получили письменные ответы.



На вопрос, насколько он близок к смерти, Саакашвили ответил: «Изначально я был 120 килограммов, сейчас - 64, если стану весить меньше 60, врачи прогнозируют полиорганную недостаточность», - отметил экс-президент. «Я все время в постели, мои кости разрушаются, и это вызывает невыносимую боль», - добавил он.



Кроме того, в интервью Sky News он обращается к тысячам митингующих, которые опротестовали законопроекты о т.н. «иностранных агентах».



«Будьте очень бдительны, будьте готовы мобилизоваться в кратчайшее время из-за мстительности олигархического режима», - написал Саакашвили.





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