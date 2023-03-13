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Глава МИД Грузии посетит с официальным визитом Швецию
13.03.2023 11:22
Министр иностранных дел Грузии Илья Дарчиашвили 13-14 марта посетит с официальным визитом Королевство Швеции, сообщает пресс-служба МИД Грузии.
В рамках визита состоятся встречи с представителями исполнительной и законодательной властей Швеции: министром иностранных дел Тобиасом Бильстремом, председателем парламента Андреасом Норленом, госсекретарем по вопросам ЕС Кристианом Даниельсоном и госсекретарем по вопросам сотрудничества международного развития Дайаной Янсен.
«Примечательно, что данный визит осуществляется в период председательства Швеции в Совете ЕС. Соответственно, на запланированных в рамках визита встречах, параллельно с вопросами тесного дружественного сотрудничества двух стран, особое внимание будет уделено процессу вступления Грузии в Евросоюз и поддержке Швеции на этом пути», — говорится в информации МИД Грузии.
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