

Парламент изберет вице-спикера из рядов оппозиции

13.03.2023 11:48





Парламенту предстоит выбрать вице-спикера из рядов оппозиции. Пост вице-спикера занимал Леван Иоселиани, избранный на прошлой неделе парламентом народным защитником. Эту должность Иоселиани занимал именно по квоте оппозиции.



С учетом регламента, каждый вице-спикер парламента избирается по выдвижению от фракций, входящих в парламентскую оппозицию, в которых объединено больше депутатов парламента, чем в других фракциях, входящих в оппозицию. Если соответствующая фракция/фракции не представили/представят кандидата на пост заместителя председателя парламента, право выдвижения кандидата будет предоставлено тем фракциям в парламентской оппозиции, в которых объединено больше депутатов парламента, чем в других фракциях. В случае равного количества членов фракций, предпочтение будет отдано той фракции, партия которой на парламентских выборах набрала больше голосов.



На сегодняшний день большинство оппозиционеров являются членами «Национального движения».







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