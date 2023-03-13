

Адам Кинзингер: Я знаю грузинский народ, а премьер-министр,как видно, нет

13.03.2023 12:27





Это абсолютная ложь, и это знает и премьер-министр. Почему мы должны хотеть войны в Грузии? Мы не хотим, и они это знают, - так откликается бывший американский конгрессмен Адам Кинзингер на заявление премьер-министра Грузии Ираклия Гарибашвили о том, что европарламентарии хотят втягивания Грузии в войну.



«Почему «Грузинская мечта» требует того, чтобы быть на стороне проигравшего, террористического государства России? Я знаю грузинский народ. Премьер-министр, как видно, - нет», - написал бывший конгрессмен.



Напомним, Ираклий Гарибашвили вчера заявил, что во время протестных акций в Грузии несколько европарламентариев заявляли, что нужна смена и свержение режима. «Одно хочу вам сказать со всей ответственностью: их желанием было и есть втягивание Грузии в войну и заставить воевать вместе с Украиной. Вот это главная цель, друзья, хочу обратиться ко всем. Поэтому нам, грузинам, должно хватить благоразумия. Мы должны проявить осмотрительность, но большую твердость и бдительность, чтобы не допустить ни одной провокации. Это реальность, друзья. Они хотят, чтобы Грузия включилась во второй фронт», - отметил Ираклий Гарибашвили.





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