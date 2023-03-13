

«Битва выиграна, но война продолжается», — заявление трех оппозиционных партий Грузии

13.03.2023 15:23





«У нас есть формула: в предыдущие дни мы увидели, как отступление системы может стать возможным», с таким заявлением выступили представители трех оппозиционных партий «Гирчи — больше свободы», «Дроа» и «Стратегия Агмашенебели» на совместном брифинге.



Заявления политиков относительно плана действий оппозиции в контексте получения статуса кандидата в члены ЕС.



«Система, против которой мы боремся, не так уж сильна, и есть путь, с помощью которого мы вынудим их отступить назад», — добавил Зураб Джапаридзе.



По его словам, «важно понять, что привело к этой победе, каковы были факторы, благодаря которым мы смогли победить систему».



«На наш взгляд… это были четкие, понятные, недвусмысленные и дипломатичные послания наших западных партнеров о том, что надо было сделать.



Что было важнее всего, это полная консолидация общества внутри страны. Здесь имеются в виду не только политические партии: Здесь имеется в виду и гражданский сектор, известные лица, люди, имеющие влияние на общественное мнение», — добавил он, добавив, что дальнейшие шаги по получению статуса кандидата в члены ЕС следует планировать по упомянутой «формуле».



«Я хочу, чтобы общество знало, что битва действительно выиграна, но война продолжается. Мы прекрасно понимаем, что устранено одно препятствие в виде этого закона, но наша задача в конечном счете вернуться к европейской перспективе, на пути к которой и сегодня барьером стоит «Грузинской мечта».



Мы не собираемся останавливаться, мы видим беспрецедентную консолидацию и международную поддержку. И мы чувствуем свою ответственность, как одного из важных игроков, четко сформулировать все требования, необходимые для принятия нашей кандидатуры и с такой же консолидацией атаковать правительство», — добавила лидер «Дроа» Элене Хоштария.



По словам лидера «Стратегии Агмашенебели» Гиоргия Вашадзе, «мошеннические законы» правительства больше не пройдут:



«Должны быть такие инициативы, которые будут соответствовать этим требованиям. В чем содержание этих требований: никакого российского и кланового правосудия; нет такой избирательной системе, с помощью которой вы фальсифицируете выборы; нет олигархии; нет политзаключенным.



Именно с таким содержанию мы уже начали консультации как с политическим спектром, так и с гражданским сектором… должны быть сформулированы конкретные четкие шаги, какие шаги нужно предпринять не в сентябре и октябре, а в ближайшее время — в следующие сессионные недели, также в парламенте или вне парламента.



В этом направлении мы собираемся координировать и работать с нашими партнерами на Западе, и в первую очередь работать с грузинским обществом. Очень четко».





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