

Депутат от правящей партии обещал оппозиции «раздавить»

13.03.2023 15:27





Депутат от правящей партии Грузии Дито Самхарадзе пообещал «раздавить» ту часть оппозиции и участников акций против закона об «иноагентах», которых премьер накануне обвинил в попытке создать хаос в стране.



«Два дня мальчики из «шмопозиции», агенты стоят на паузе! Якобы они обрадовались отзыву законопроекта, будто они не читали закон, который думают принимать в Канаде, будто они победили, будто запугали нас, будто мы их не раздавим! Будто мы их простим! Будто вам это сойдет с рук!



Мы вас раздавим, коллективные Мегиси, «косящие» под тинейджеров Джапаридзе, фашистский агент Ломджария, враги страны и люди, втягивающие Грузию в войну. Мы помним и Гахария!»,



Это тот самый депутат, который единственный голосовал за закон «об иноагентах» во втором чтении, потом сказал, что была «ошибка». Кроме этого, Самхарадзе известен своим увлечением нецензурной лексикой – прошлым летом он отпугивал матом участников акции протеста у офиса «Грузинской мечты».





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