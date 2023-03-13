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Саакашвили: инициирование закона об иноагентах в Грузии было заданием Москвы
13.03.2023 15:36
Le Figaro опубликовал большое интервью с третьим президентом Грузии Михаилом Саакашвили, материал вышел под заголовком «Судьба Грузии связана с победой Украины над Россией».
В интервью Саакашвили рассказывает о своем состоянии и о том, что его отравили.
«Мое здоровье медленно и неуклонно ухудшается. Я приближаюсь к той стадии, когда врачи ожидают отключения нескольких органов. Я провожу все свое время в постели, потому что не могу встать. Это причиняет мне ужасную боль. Что касается отравления, то русские отравили меня через своих агентов в Грузии. Значительная их часть в полиции. Я точно помню день, когда меня отравили, когда я почувствовал все симптомы и мое здоровье резко ухудшилось», — рассказал Саакашвили.
В интервью Le Figaro третий президент также прокомментировал протесты 7-9 марта и и отметил, что новое поколение Грузии «не хочет быть частью российского влияния. Это поколение не хочет подчиняться диктату Кремля».
При этом Саакашвили заявил, что закон об иноагентах был инициирован в Грузии по приказу Москвы.
«Я на 100% уверен, что инициатива была заказана непосредственно из Москвы, в рамках гибридной войны России против Запада. Именно такой закон россияне приняли в Абхазии, Москве и даже в Никарагуа, которые они частично контролируют. Формулировка выбранная руководством Грузии для проталкивания закона, буквально идентична формулировке Владимира Путина, которую он использовал при принятии этого закона в России. Понятно, что все это было организовано пиарщиками из Кремля. Если бы этот закон приняли, Евросоюз и НАТО были бы потеряны для Грузии. Она [Грузия] была бы готова перейти на российскую орбиту. Протест в Грузии показал, что жесткая сила России не может подавить волю народа, народа, который решил сопротивляться», — сказал третий президент.
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