

Народный защитник Грузии опубликовал отчет по протестам 7-9 марта

13.03.2023 15:39





Сегодня, 13 марта, новоизбранный Народный защитник Грузии Леван Иоселиани, опубликовал отчет по протестам 7-9 марта, в котором дал оценку относительно соразмерности действий полиции и действиям участников протеста.



В своей оценке Омбудсмен ссылается на определение Комитета ООН по правам человека, согласно которому под «насилием» понимается применение физической силы участниками собрания, в результате которого может наступить смерть, причинен тяжкий вред здоровью или имуществу. В связи с этим Леван Иоселиани отметил, что, согласно этому определению не следует рассматривать толчки или прикосновения рукой как насилие.



По мнению Народного защитника, в то же время важно, чтобы акты словесной или физической агрессии или насилия со стороны отдельных лиц или небольшой группы лиц, не лишали права свободы собрания, тех людей, которые продолжают вести себя мирно.



Омбудсмен указывает, что в таких случаях реагировать следует в отношении лиц совершающих насильственные действия, а не осуществлять разгон всех участников митинга.



Народный защитник отмечает, что вечером 7 марта ситуация на местах обострилась после того, как часть участников митинга попытались подойти к одному из входов в парламент, путь к которому был перекрыт правоохранителями. По словам омбудсмена, после этого последовало заявление МВД о том, что акция приняла насильственный характер, была попытка заблокировать один из входов в парламент, имели место акты насилия в отношении сотрудников МВД. Вскоре небольшая часть граждан перебралась ко второму входу в парламент. Случаи конфликта были зафиксированы в обоих местах.



По оценке Народного защитника, на момент объявления предупреждения МВД Грузии в вечерние часы 7 марта 2023 года акция носила мирный характер и не было оснований для ее прекращения и использования силы против митингующих:



«Что касается случаев насилия со стороны участников митинга, то в случае их наличия к ним должны быть приняты индивидуальные, необходимые и соразмерные меры. Вопреки этому, правоохранители начали применять спецсредства, против всех участников собрания, в том числе и мирных демонстрантов, что противоречит правовой норме необходимого и соразмерного вмешательства», — заявил Иоселиани.



По оценке Народного защитника, насильственные действия, инициированные некоторыми участниками собрания у заднего входа в парламент, стали основанием для необоснованного прекращения всего митинга 8 марта.



По словам омбудсмена, после того, как некоторые из участников митинга начали повреждать здание со стороны черного хода в парламент Грузии, разбивая окна, полиция предприняла соответствующие действия, однако применение указанной силы продолжалось в совершенно нелегитимным образом в отношении мирных участников митинга, стоящих перед зданием парламента Грузии.



Народный защитник отмечает, что в обоих случаях, а особенно после первого применения силы в ночь на 8 марта, ситуация несколько раз обострялась, против собравшихся на месте людей неоднократно применялись спецсредства, в том числе и тогда, когда такой необходимости не было. По оценке Народного защитника, необоснованные случаи применения силы в подобной ситуации всегда способствуют искусственному нагнетанию ситуации, чего правоохранителям следует избегать.



Кроме того, по словам Народного защитника, на кадрах, распространенных СМИ в эти дни, также зафиксированы случаи применения спецсредств против участников акции без объяснения причин, когда граждане мирно подходили к сотрудникам полиции, с их стороны применялись спецсредства, в том числе направленные гражданам прямо лицо.



По мнению омбудсмена, это явное преступное деяние. Также через СМИ было распространено несколько видеоматериалов, в которых непосредственно видны факты грубого физического насилия над гражданами.



«Пострадали также представители СМИ, присутствовавшие на мероприятии для освещения событий, и была распространена информация о препятствовании их деятельности, а во время акции согласно законодательству, они должны быть обеспечены особой защитой.



При этом до прекращения акции и параллельно с ней правоохранители активно прибегали к практике массовых задержаний участников в административном порядке. На обнародованных кадрах видно, что в ряде случаев такая мера не являлась мерой пресечения происходящего правонарушения, поэтому не могла отвечать требованию о необходимости и имела вид необоснованного вмешательства в право», — говорится в сообщении.



7-9 марта, параллельно с акциями, Народный защитник и доверенные лица побывали в различных подразделениях, управлениях и изоляторах временного содержания МВД и посетили 96 задержанных. Они интенсивно работали не только в Тбилиси, но и в регионах, чтобы встретиться с задержанными. При этом несколько задержанных обратились в Аппарат Омбудсмена с просьбой изучить законность их задержания.



По словам Народного защитника, задержанные указывали на грубые формы содержания под стражей, в некоторых случаях имели телесные повреждения. В случае нескольких задержанных, по словам омбудсмена, по их собственному желанию и согласию, Аппарат Народного защитника немедленно обратился в Специальную следственную службу для начала расследования.



Как отметил Народный защитник, дело Зураба Джапаридзе (лидер партии «Гирчи — больше свободы») заслуживает особого внимания. Соглано заявлениям политика и показаниям свидетеля, несколько представителей МВД нанесли ему физические травмы, избивая его руками, ногами и дубинками. У Джапаридзе имеются множественные травмы в области головы и шеи, а также в области запястья:



«Кроме того, в эти дни постоянно распространялась информация и многие люди обращались в аппарат Народного защитника заявляя, что они не могут найти ни членов семей, ни адвокатов задержанных, а МВД не предоставляло информацию о местах их нахождения. Это нарушает право задержанных на защиту, так как им не была предоставлена возможность вовремя встретиться с адвокатами и выработать стратегию защиты», — говорится в сообщении.



По словам омбудсмена, Аппарат Народного защитника продолжит изучение дел лиц, задержанных на митингах, и в дальнейшем будет контролировать расследование, начатое по факту ненадлежащего обращения с задержанными в Специальной следственной службе.



Кроме того, Народный защитник Леван Иоселиани призывал следственные органы провести эффективное расследование фактов применения несоразмерной силы, а также травмирования представителей СМИ.







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