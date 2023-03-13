|
|
|
Каладзе считает, что парламентскому большинству распад не грозит
13.03.2023 15:56
По заявлению мэра Тбилиси Кахи Каладзе, большинству партии «Грузинская мечта — Демократическая Грузия» распад не грозит.
Каха Каладзе ответил на вопрос журналиста о возможном распаде парламентского большинства.
По словам мэра столицы, распространяемая информация является ложью и направлена на дезинформацию населения.
«Большинству ничего не угрожает. Если из партии «Грузинская мечта» хотят выйти конкретные лица, это их право, никаких ограничений на этот счет не было, не будет и сейчас», — сказал Каладзе.
|
|
|
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: [email protected]; Редакция:
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна