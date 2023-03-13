

Каладзе считает, что парламентскому большинству распад не грозит

13.03.2023 15:56





По заявлению мэра Тбилиси Кахи Каладзе, большинству партии «Грузинская мечта — Демократическая Грузия» распад не грозит.



Каха Каладзе ответил на вопрос журналиста о возможном распаде парламентского большинства.



По словам мэра столицы, распространяемая информация является ложью и направлена на дезинформацию населения.



«Большинству ничего не угрожает. Если из партии «Грузинская мечта» хотят выйти конкретные лица, это их право, никаких ограничений на этот счет не было, не будет и сейчас», — сказал Каладзе.







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