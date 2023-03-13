

Адвокат Иванишвили раскритиковал инициаторов закона об иноагентах

13.03.2023 16:01





Адвокат Бидзины Иванишвили и председатель аналитического центра Geocase Виктор Кипиани раскритиковал инициаторов законопроекта об иноагентах.



В эфире радиостанции «Имеди» Кипиани сказал, что формально покинувшие «Грузинскую мечту» депутаты должны были знать, что инициатива повлечет за собой такую сильную реакцию, не только внутри страны, но и за ее пределами.



«Ведь были заявления, сделанные международными структурами. Структурами, чьем направлении провозглашен наш курс», — сказал он.



При этом Кипиани сказал, что законопроект по своему юридическому содержанию достаточно безобидный, т.к. не наносит особого ущерба неправительственному сектору не ограничивает его деятельность и прочее.



«Здесь хочется задать такой риторический вопрос, тогда с какой целью был инициирован законопроект? Если этот законопроект не дает никаких объективных ощутимых результатов, то зачем нужно было инициировать этот законопроект и вызывать такой ажиотаж?».



Кипиани также добавил, что если власти настаивали на повышении прозрачности, то ее можно было бы добиться за счет поправок в уже существующие законы.



На вопрос журналиста о том, почему власти не оценили реальные последствия такого закона Кипиани ответил:



«Наверное, это то, на что всем нам тяжело ответить объективно, честно, смотря правде в глаза. Я постараюсь, к сожалению мне приходится это повторить, грузинская политика последнего времени превратилась в политику ради власти и это перекрыло перспективы долгосрочного развития страны и приоритеты».



Также адвокат Иванишвили раскритиковал инициаторов законопроекта в беседах с иностранными СМИ.

Эстонской информационной программе «Эхо дня» он, к примеру, сказал:



«Инициаторы не смогли доступным языком объяснить реальный контекст, реальные приоритеты принятия такого закона. Тем более, в такое непростое время, когда страна находится на пути приобретения статуса кандидата на вступление в ЕС. И с учетом довольно сложного политического ландшафта и поляризации, вот этот дефицит информации, дефицит разъяснительной работы вызвал реакцию оппозиционных сил, определенных общественных организаций, части общества».



Следует отметить, что появились слухи якобы Иванишвили готовит Кипиани на пост премьер-министра Грузии.







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