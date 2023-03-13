

Джапаридзе: премьер не понимает молодых людей, его бред на них не подействует

13.03.2023 16:09





Лидер партии «Гирчи – больше свободы» Зураб Джапаридзе заявил, что премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили не понимает мотивации молодых людей, вышедших на акции против принятия закона об иноагентах. По словам Джапаридзе их целью не была смена власти, а глава правительства не способен напугать молодежь своим «бредом».



«Молодежь добилась своей цели и заставила отступить режим Иванишвили вместе с его Гарибашвили, Кобахидзе и всеми рабами. Что касается моей какой-то вовлеченности в это – я два дня сидел в тюрьме, пока эти молодые люди выигрывали битву. У меня даже коммуникации ни с кем не было. Когда вышел, то увидел уже оформленную победу. Соответственно, никакую координацию я осуществлять не мог. Эти заявления [Ираклия Гарибашвили] рассчитаны на родителей молодых людей, чтобы напугать их, будто там что-то происходит, что этой молодежью управляют какие-то плохие люди, чтобы потом они могли повлиять на молодежь, но не выйдет. Он не понимает, кто эти люди, я имею в виду молодежь, и не понимает их мотивации. Не понимает, что не может этим бредом их напугать и остановить», — сказал Джапаридзе.







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