|
|
|
Омбудсмен: у ряда задержанных во время акции наблюдаются физические увечья
13.03.2023 16:23
Народный защитник Грузии Леван Иоселиани призвал следственные органы провести «эффективное расследование» фактов применения непропорциональной силы со стороны правоохранителей в отношении участников акций 7-9 марта, а также расследовать случаи увечий, нанесенных сотрудникам СМИ.
Иоселиани рассказал, что сотрудники аппарата Омбудсмена пообщались с 96 задержанными в ходе акций и несколько человек сообщили о фактах применения в их отношении грубой, непропорциональной силы. Со слов Иоселиани, у ряда задержанных наблюдаются физические повреждения.
«В случае нескольких задержанных, по их желанию и с их согласия, аппарат Народного защитника обратился к специальной следственной службе с просьбой начать расследование. Особого внимания заслуживает случай Зураба Джапаридзе (лидер партии «Гирчи — больше свободы» — прим.ред.). По его словам и словам свидетеля, несколько правоохранителей избили его ногами, руками, дубинками. У него повреждения в области шеи, головы и кисти. Аппарат Народного защитника продолжает изучать дела задержанных во время акции лиц», — заявил Иоселиани.
|
|
|
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: [email protected]; Редакция:
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна