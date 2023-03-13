

Омбудсмен: у ряда задержанных во время акции наблюдаются физические увечья

13.03.2023 16:23





Народный защитник Грузии Леван Иоселиани призвал следственные органы провести «эффективное расследование» фактов применения непропорциональной силы со стороны правоохранителей в отношении участников акций 7-9 марта, а также расследовать случаи увечий, нанесенных сотрудникам СМИ.



Иоселиани рассказал, что сотрудники аппарата Омбудсмена пообщались с 96 задержанными в ходе акций и несколько человек сообщили о фактах применения в их отношении грубой, непропорциональной силы. Со слов Иоселиани, у ряда задержанных наблюдаются физические повреждения.



«В случае нескольких задержанных, по их желанию и с их согласия, аппарат Народного защитника обратился к специальной следственной службе с просьбой начать расследование. Особого внимания заслуживает случай Зураба Джапаридзе (лидер партии «Гирчи — больше свободы» — прим.ред.). По его словам и словам свидетеля, несколько правоохранителей избили его ногами, руками, дубинками. У него повреждения в области шеи, головы и кисти. Аппарат Народного защитника продолжает изучать дела задержанных во время акции лиц», — заявил Иоселиани.







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