

Мэрия Тбилиси обнаружила дефекты в проекте по строительству небоскребов возле Лагуны Вере

13.03.2023 16:35





Мэрия Тбилиси обнаружила дефекты в проекте фонда «Карту», который включает строительство 65-этажного многофункционального комплекса на территории «Лагуна Вере».



Как заявили в Мэрии Тбилиси, в целях организации и развития прилегающей территории «Лагуна Вере» ведется рабочий процесс по подготовке плана регулирования застройки. В мэрии говорят, что компания подаст новую заявку, а старая будет аннулирована:



«Как и во всех других случаях, часто бывает так, что мэрия выявляет дефект, устраняет его и повторно отправляет подрядчику. В этом случае компания подаст новую заявку, чтобы завершить проект и документацию, а старой не дадут ход», — сообщили Netgazeti в Мэрии Тбилиси.



Информацию о строительстве первоначально распространил оппозиционер Ираклий Абесадзе в январе 2023 года. Проект загружен в базу данных Агентства муниципального развития, решение по нему еще не принято.



Согласно документации, заказчик ООО «Коставас 69» обратился к муниципалитету с просьбой согласовать задание на разработку плана регулирования развития указанной территории. Если бы это произошло, компании пришлось бы пройти определенные процедуры, а затем получить возможность построить в центре города двухбашенный многофункциональный комплекс.



Директором компании «Коставас 69» является родственник Бидзины Иванишвили Каха Кобиашвили, а 100% акций компании владеет фонд «Карту», принадлежащий олигарху.







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