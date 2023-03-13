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Мэрия Тбилиси обнаружила дефекты в проекте по строительству небоскребов возле Лагуны Вере
13.03.2023 16:35
Мэрия Тбилиси обнаружила дефекты в проекте фонда «Карту», который включает строительство 65-этажного многофункционального комплекса на территории «Лагуна Вере».
Как заявили в Мэрии Тбилиси, в целях организации и развития прилегающей территории «Лагуна Вере» ведется рабочий процесс по подготовке плана регулирования застройки. В мэрии говорят, что компания подаст новую заявку, а старая будет аннулирована:
«Как и во всех других случаях, часто бывает так, что мэрия выявляет дефект, устраняет его и повторно отправляет подрядчику. В этом случае компания подаст новую заявку, чтобы завершить проект и документацию, а старой не дадут ход», — сообщили Netgazeti в Мэрии Тбилиси.
Информацию о строительстве первоначально распространил оппозиционер Ираклий Абесадзе в январе 2023 года. Проект загружен в базу данных Агентства муниципального развития, решение по нему еще не принято.
Согласно документации, заказчик ООО «Коставас 69» обратился к муниципалитету с просьбой согласовать задание на разработку плана регулирования развития указанной территории. Если бы это произошло, компании пришлось бы пройти определенные процедуры, а затем получить возможность построить в центре города двухбашенный многофункциональный комплекс.
Директором компании «Коставас 69» является родственник Бидзины Иванишвили Каха Кобиашвили, а 100% акций компании владеет фонд «Карту», принадлежащий олигарху.
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