

Арахамия обещает обнародовать данные о финансовых транзакциях персон из окружения премьера Грузии

13.03.2023 16:54





Один из лидеров правящей партии Украины «Слуга народа» Давид Арахамия прокомментировал заявление премьер-министра Грузии Ираклия Гарибашвили о вмешательстве украинских политиков во внутренние дела Грузии.



«Мне кажется, весь мир понимает, что сохранение демократии в Грузии, власти которой полны агентами России, – ключевая задача всего мирового сообщества.



Грузинский народ это понимает, десятки тысяч молодых людей в Грузии это понимают, а премьер-министр делает вид, что не понимает.



Думаю, что начнет понимать тогда, когда будут опубликованы счета и транзакции его ближайшего окружения.



Жаль только, что в Грузии расследовать это будет некому, потому что «рука моет руку»», — пишет он.



Как заявил Арахамия, следует прекратить запугивать грузинский народ тем, что Украина хочет войны для Грузии.



«Мы, как никто другой, понимаем, что такое война, и не можем желать таких страданий никому, кроме России. Украина хочет вступить в Евросоюз вместе со своими грузинскими братьями, и очень больно видеть, как правительство Грузии идет в противоположном направлении», — добавил Арахамия.



В интервью «Имеди» 12 марта премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили раскритиковал украинских политиков за вмешательство в дела Грузии и обвинил их в желании эскалации в Грузии.



«Ситуация в Украине очень сложная, ожидается дальнейшая эскалация, Украина также готовит некоторые контрудары, по нашей информации. Вероятно, в Донецкой области в целом будут очень тяжелые бои, а после взятия Бахмута они, вероятно, станут еще более тяжелыми и обострятся. Сейчас, когда воюющий человек [Зеленский] выходит и отвечает на деструктивное действие нескольких тысяч человек здесь, в Грузии, это прямое свидетельство того, что этот человек причастен, он мотивирован на то, чтобы здесь что-то произошло, изменилось… Вышел Кличко, вышли какие-то непонятные люди, другие, украинские политики, Арахамия и какие-то неряшливые «неудачники», которые говорят, что нужны перемены и сценарии, переворот. Это прямое вмешательство», — сказал Иракли Гарибашвили.





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