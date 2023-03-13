

Давид Арахамия призвал власти Грузии прекратить пугать свой народ «планами Киева»

13.03.2023 18:02





«Премьер-министр Грузии обиженно заявил, что якобы украинские политики вмешиваются во внутренние дела Грузии. Мне кажется, весь мир понимает, что сохранение демократии в Грузии, власть которой полна агентами России, – ключевая задача всего мирового сообщества.



Грузинский народ это понимает, десятки тысяч молодых людей в Грузии это понимают, а премьер-министр делает вид, что не понимает. Думаю, что начнет понимать тогда, когда будут опубликованы счета и транзакции его ближайшего окружения.



Жаль только, что в Грузии расследовать это будет некому, потому что «рука моет руку».



P.S. И хватит пугать грузинский народ тем, что в Украине желают Грузии войны. Мы, как никто другой, понимаем, что такое война и никому таких страданий кроме России пожелать не можем.



Украина хочет идти в ЕС вместе с братьями грузинами и очень больно наблюдать, как грузинские власти идут абсолютно в противоположном направлении».





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