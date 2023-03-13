

Официальный представитель МИД Украины: грузинская власть повторяет тезисы российской пропаганды

13.03.2023 18:06





Официальный представитель Министерства иностранных дел Украины отреагировал на заявления грузинских политиков и, в частности, премьера о том, что Киев хочет втянуть Грузию в войну.



На своей станице в Facebook Олег Николенко назвал все заявления «инсинуациями» и подчеркнул, что власти Грузии повторяют тезисы российской пропаганды.



«За последние несколько дней премьер-министр и руководство парламента Грузии сделали ряд недружественных заявлений по отношению к Украине.



Почти дословно повторяя тезисы российской пропаганды, представители грузинских властей обвинили Украину в подготовке государственного переворота в Грузии, втягивании ее в войну с Россией, направлении сил для разжигания гражданской войны.



Мы категорически отвергаем подобные инсинуации, не имеющие ничего общего с реальностью.



Не там ищут врага грузинские власти.



Убеждены, что заявления грузинских политиков не смогут поколебать крепкие дружественные отношения украинского и грузинского народов. Мы высоко ценим поддержку грузин в то время, когда украинцы борются за свою независимость. Со своей стороны Украина была и будет оставаться другом грузинского народа, которому желаем не останавливаться в развитии европейского будущего», — написал Николенко.





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