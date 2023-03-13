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Посольство Украины - Власти Грузии не там ищут врага, где нужно
13.03.2023 18:14
Посольство Украины в Грузии откликается на недавние заявления премьер-министра и руководства парламента Грузии и заявляет, что грузинские власти не там ищут врага, где нужно.
Посольство Украины категорически отвергает «инсинуации, которые не имеют ничего общего с реальностью».
«В последние несколько дней премьер-министр Грузии и руководство парламента сделали ряд недружественных заявлений в отношении Украины.
Почти дословно повторяя тезис российской пропаганды, представители власти Грузии обвинили Украину в подготовке государственного переворота в Грузии, втягивании в войну с Россией и отправке сил для разжигания гражданской войны .
Мы категорически отвергаем подобные инсинуации, не имеющие ничего общего с реальностью.
Власти Грузии не там ищут врага, где нужно.
Мы уверены, что заявления грузинских политиков не смогут поколебать тесные дружеские отношения украинского и грузинского народов. Мы высоко ценим поддержку грузин в то время, когда украинцы борются за независимость. Со своей стороны, Украина была и останется другом грузинского народа, которому желаем не останавливаться в развитии европейского будущего», — говорится в заявлении посольства Украины.
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