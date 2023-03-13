

Депутат заявил, что Кипиани больше не является адвокатом Бидзины Иванишвили

13.03.2023 18:57





Глава парламентского комитета по юридическим вопросам Анри Оханашвили заявил, что Бидзина Иванишвили уже не пользуется адвокатскими услугами Виктора Кипиани.



«Господин Кипиани уже определенный период не ведет адвокатскую деятельность для Бидзины Иванишвили и не связан с ним. Почему вы желаете связать это с господином Иванишвили и в какой-то форме с нами, сказать не могу. По моей информации, которая была распространена еще неделю назад, господин Иванишвили не пользуется адвокатскими услугами господина Кипиани», — сказал депутат журналистам.



Ранее Виктор Кипиани подверг правящую партию критике из-за инициирования и поддержки российского закона об «иноагентах». Закон вызвал в стране протесты и в конечном итоге его пришлось отозвать. Адвокатская фирма MKD, в которой Кипиани является старшим партнером, выступала защитником интересов миллиардера в споре со швейцарским банком Credit Suisse. Последнее заявление фирмы о данном деле было сделано 28 февраля. Дело курирует Виктор Кипиани.



Неизвестно, конкретно о какой, распространенной неделю назад информации говорит Оханашвили. В СМИ подобные сведения не публиковались. «Netgazeti» попыталось связаться с Кипиани и фирмой MKD, но на наши звонки не ответили.



Что заявил Кипиани



В эфире радиостанции «Имеди» Кипиани сказал, что формально покинувшие «Грузинскую мечту» депутаты должны были знать, что инициатива повлечет за собой такую сильную реакцию, не только внутри страны, но и за ее пределами.



«Ведь были заявления, сделанные международными структурами. Структурами, чьем направлении провозглашен наш курс», — сказал он.



При этом Кипиани сказал, что законопроект по своему юридическому содержанию достаточно безобидный, т.к. не наносит особого ущерба неправительственному сектору не ограничивает его деятельность и прочее.



«Здесь хочется задать такой риторический вопрос, тогда с какой целью был инициирован законопроект? Если этот законопроект не дает никаких объективных ощутимых результатов, то зачем нужно было инициировать этот законопроект и вызывать такой ажиотаж?».



Кипиани также добавил, что если власти настаивали на повышении прозрачности, то ее можно было бы добиться за счет поправок в уже существующие законы.



На вопрос журналиста о том, почему власти не оценили реальные последствия такого закона Кипиани ответил:



«Наверное, это то, на что всем нам тяжело ответить объективно, честно, смотря правде в глаза. Я постараюсь, к сожалению мне приходится это повторить, грузинская политика последнего времени превратилась в политику ради власти и это перекрыло перспективы долгосрочного развития страны и приоритеты».





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