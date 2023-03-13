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Деканоидзе: Ираклий Гарибашвили прямо повторяет посылы Лаврова, Пескова, Симонян, Соловьева
13.03.2023 19:09
Ираклий Гарибашвили прямо повторяет посылы Лаврова, Пескова, Симонян, Соловьева - когда тебя хвалит Соловьев, ты больше не имеешь легитимации в этой стране, - так откликается депутат от «Национального движения» Хатия Деканоидзе на интервью премьер-министра.
По словам Деканоидзе, она услышала заявления человека, который объят страхом.
«Угрозы и послания Ираклия Гарибашвили, сочиненные с целью дискредитации молодежи, выражают именно власть Иванишвили. Мнение Гарибашвили никого не интересуют, особенно тех людей, молодежь, которые вышли на улицы, чтобы защитить европейское будущее Грузии. Угрозы и месть - почерк этой власти – когда позиция Гарибашвили совпадает с позицией российских пропагандистов, это то, что опротестовывала вышедшая на улицы молодежь на Руставели. Разговор об аффилировании молодых людей, вышедших на улицу защищать европейское будущее Грузии, с конкретной партией – большое их оскорбление – на акции было множество молодых людей, не имевших никаких политических преференций. Это были заявления человека, объятого страхом», - заявила журналистам Хатия Деканоидзе.
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