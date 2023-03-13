

Элене Хоштария: Распространяется информация, что МВД и СГБ начали вызывать на допросы мирных демонстрантов

13.03.2023 20:11





Категорически предупреждаю, не смейте ​​вызывать в МВД и даже думать о преследовании гражданского населения, тех, кто в эти дни защитил европейское будущее, - об этом заявила на брифинге лидер партии «Дроа» Элене Хоштария.



По ее словам, если кто и должен быть наказан, это полицейские и те, кто приказал нападать на мирных жителей. Как пояснила Хоштария, если власть будет продолжать в таком духе, она получит еще более острую акцию.



«Распространяется информация, что МВД и СГБ начали вызывать на допросы мирных демонстрантов. Первое, что хочу сказать властям: категорически предупреждаю, не смейте ​​вызывать в МВД и даже думать о преследовании гражданского населения, тех, кто в эти дни защитил европейское будущее.



Второе, в насилии виноваты вы, и если кого и надо наказывать, так это совершавшие насилие полицейские и те, кто отдавал приказы нападать на мирных жителей.



Хочу обратиться ко всем гражданам, любому человеку, кого вызовут в Министерство ВД или СГБ - мы опубликуем номера телефонов, обращайтесь к нам и мы обеспечим вашу защиту.



Пусть никто не считает, что вы схватите этих людей поодиночке. Мы все вместе вокруг идеи, и эта идея, в том числе, в защите этих людей. Поэтому, если вы продолжите так, то получите еще более острую акцию, где это будет необходимо, МВД или СГБ», - сказала Хоштария.





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