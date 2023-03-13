

Саакашвили: Не становитесь заложниками многолетней русско-мечтунской политики

13.03.2023 20:16





Хочу сказать горстке политиков, которые все еще не решаются упоминать мое имя, - не становитесь заложниками многолетней русско-мечтунской политики - я лишь хочу помочь вам, пока я здесь, иначе, когда вернусь в Киев, буду полностью погружен в помощь Зеленскому, и у меня может даже больше не быть ресурса времени посмотреть сюда, - об этом говорится в послании третьего президента Грузии Михаила Саакашвили, распространенном на его странице в «Фейсбуке».



Как отмечает Саакашвили, сегодня он дважды терял сознание.



«Пусть никто не думает, что я в порядке, потому что столько пишу. Сегодня я дважды потерял сознание.



Гарибашвили в Мюнхене заявил, что, мол, впустим европейских врачей, и это дело задерживается уже 10 дней, но я буду бороться, пока жив.



Со мной происходит много событий - президент Франции без всякой дипломатии, на совместном брифинге с премьером Великобритании потребовал моего безоговорочного освобождения. Это совершенно беспрецедентный демарш. За день до этого главная французская газета Le figaro опубликовала мое обширное интервью. Известный в мире мыслитель Бернард Леви опубликовал в самом главном американском журнале TIME статью обо мне. Сегодня мне сообщили, что я награжден одной из престижных европейских премий. Я хотел бы сказать горстке политиков, которые все еще не решаются упоминать мое имя, - не становитесь заложниками многолетней русско-мечтунской политики.



Я лишь хочу помочь вам, пока я здесь, иначе, когда вернусь в Киев, буду полностью погружен в помощь Зеленскому, и у меня может даже больше не быть ресурса времени посмотреть сюда.



Сила в единстве и активности. Сейчас точно не время брать паузы, слава нашей молодежи, слава всем бесстрашным патриотам. Slava Ukraina!», - написал Михаил Саакашвили.





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