

Петер Стано: Всего одним законом Грузии удалось нарушить два из 12 приоритетов

13.03.2023 21:03





Когда мы отреагировали на «закон об иностранных агентах» в Грузии, этому была простая причина, поскольку Грузия является страной, которая проявила интерес и подала заявку на вступление в ЕС - об этом заявил пресс-спикер внешнеполитической службы Евросоюза Петер Стано. Так он ответил на вопрос журналиста, почему Евросоюз отреагировал на инициированный в Грузии законопроект об «иностранных агентах» и почему у него нет подобной реакции на судебную реформу, инициированную в Израиле.



По словам Стано, всего одним законом Грузии удалось нарушить два из 12 приоритетов ЕС.



«Когда мы отреагировали на «закон об иностранных агентах» в Грузии, этому была простая причина, поскольку Грузия является страной, которая проявила интерес и подала заявку на вступление в ЕС - Евросоюз ответил на это признанием их заявки, определив 12 приоритетов, которые Грузия должна выполнить, чтобы быть частью дискуссии и обсуждения о статусе кандидата. Всего одним законом Грузии удалось нарушить два из этих 12 приоритетов. Думаю, очевидно, почему у ЕС было реагирование», - заявил Петер Стано.



Что касается судебной реформы в Израиле, то, по словам пресс-спикера Евросоюза, ЕС очень внимательно наблюдает за этим и видит, что идет очень оживленная дискуссия по предлагаемой реформе.



Для информации, на демонстрацию против судебной реформы в Израиле вышли до 500 000 человек. По данным СМИ, это самый масштабный протест в истории страны. Протест длится уже недели.





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