

В США побит рекорд отрицательного отношения к России

13.03.2023 21:49





Число американцев, негативно относящихся к России, достигло рекордно высокого уровня в 90%. При этом 59% из них придерживаются «крайне отрицательного» мнения, следует из данных опроса социологической службы Gallup.



Положительно оценивают Россию всего 9% американцев. Это самая низкая цифра за все время проведения таких исследований с 1989 года. В прошлом году она равнялась 15%.



Большинство респондентов (56%) считают, что война между Россией и Украиной представляет собой серьезную угрозу жизненно важным интересам США. Помимо этого более половины американцев (51%) рассматривают как «критическую угрозу» и военную мощь России, хотя в прошлом году этот показатель был выше и равнялся 59%. Аналитики объясняют снижение затянувшейся войной в Украине, поскольку Россия не добилась существенных результатов на поле боя, а за немногочисленные успехи пришлось заплатить высокую цену в виде большого количества личного состава и техники.



Вместе с Россией в четверку стран, получивших менее 10% одобрения американцев, вошли Иран, Ирак и Северная Корея. При этом 68% опрошенных сообщили, что положительно относятся к Украине. На данный момент это самый высокий показатель.



Социологи отмечают, что отношение американцев к России стало ухудшаться в последнее десятилетие, после того как президент Владимир Путин пришел к власти во второй раз. Во многом эта тенденция связана с участившимися случаями нарушения прав человека в РФ и аннексией Крыма, а также с опасениями по поводу вмешательства Москвы в выборы в США.



Данные опроса Gallup схожи с результатами исследования, опубликованными Фондом Рональда Рейгана в декабре 2022 года. Тогда сообщалось, что 82% американцев воспринимают Россию как врага и считают ее второй ключевой угрозой после Китая. При этом Украину назвали союзником рекордные 76% респондентов.



В РФ опрос на подобную тему проводился в августе «Левада-центром». О плохом отношении к США заявил 71% россиян. 65% испытывают негатив и к Евросоюзу. Украина вызывает резкое неприятие у 66% респондентов.





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