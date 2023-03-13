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Польские врачи готовы вылететь в Грузию и ждут официального согласия грузинской стороны


13.03.2023   22:59


Группа польских врачей готова вылететь в Тбилиси для помощи экс-президенту Грузии Михаилу Саакашвили и ждет официального согласия властей Грузии. Об этом сегодня на пресс-конференции в Варшаве заявил спикер правительства Польши Петр Мюллер.

«Пока мы ждем официального согласия грузинской стороны по этому вопросу. Реально такое заявление с нашей стороны есть и предприняты формальные шаги», - сказал Мюллер.

По его словам, если властям Грузии не в чем упрекнуть, то не существует причины не давать такого согласия.

Мюллер отметил, что процесс медицинского обслуживания экс-президента Грузии в Тбилиси вызывает серьезные сомнения у международного сообщества. Поэтому польская сторона готова направить в Грузию медицинскую миссию, чтобы рассеять эти сомнения.

Для справки, 10 февраля на саммите ЕС премьер-министр Матеуш Моравецкий заявил, что Польша готова принять политика на лечение.


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