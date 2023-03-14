

В Европарламенте сегодня обсудят вопрос Михаила Саакашвили

14.03.2023 10:20





Сегодня в Страсбурге, в Европарламенте обсудят вопрос третьего президента Грузии Михаила Саакашвили.



Слушание по политзаключенным намечено на 16:30-17:00 по местному времени.



В частности, речь пойдет об экс-президенте Грузии Михаиле Саакашвили, российском оппозиционере Владимире Кара-Мурзе и депутате Красносельского района Москвы Алексее Горинове.





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