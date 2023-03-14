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В Европарламенте сегодня обсудят вопрос Михаила Саакашвили
14.03.2023 10:20
Сегодня в Страсбурге, в Европарламенте обсудят вопрос третьего президента Грузии Михаила Саакашвили.
Слушание по политзаключенным намечено на 16:30-17:00 по местному времени.
В частности, речь пойдет об экс-президенте Грузии Михаиле Саакашвили, российском оппозиционере Владимире Кара-Мурзе и депутате Красносельского района Москвы Алексее Горинове.
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