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В Европарламенте сегодня обсудят вопрос Михаила Саакашвили


14.03.2023   10:20


Сегодня в Страсбурге, в Европарламенте обсудят вопрос третьего президента Грузии Михаила Саакашвили.

Слушание по политзаключенным намечено на 16:30-17:00 по местному времени.

В частности, речь пойдет об экс-президенте Грузии Михаиле Саакашвили, российском оппозиционере Владимире Кара-Мурзе и депутате Красносельского района Москвы Алексее Горинове.


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