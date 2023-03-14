

Саломе Зурабишвили встретилась с Шарлем Мишелем в Брюсселе

14.03.2023 10:23





Президент Грузии Саломе Зурабишвили встретилась в Брюсселе с председателем Европейского совета Шарлем Мишелем.



Видеоматериал встречи Саломе Зурабишвили и Шарля Мишеля распространяет пресс-служба Евросовета.



Примечательно, что президент Грузии отправилась с визитом в Брюссель из США, где встретилась с советником президента США по национальной безопасности Джейком Салливаном, а также приняла участие в 67-й сессии Комиссии по положению женщин.







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