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Саломе Зурабишвили встретилась с Шарлем Мишелем в Брюсселе
14.03.2023 10:23
Президент Грузии Саломе Зурабишвили встретилась в Брюсселе с председателем Европейского совета Шарлем Мишелем.
Видеоматериал встречи Саломе Зурабишвили и Шарля Мишеля распространяет пресс-служба Евросовета.
Примечательно, что президент Грузии отправилась с визитом в Брюссель из США, где встретилась с советником президента США по национальной безопасности Джейком Салливаном, а также приняла участие в 67-й сессии Комиссии по положению женщин.
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