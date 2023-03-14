

Ираклий Гарибашвили принял членов делегации ЕС на официальном ужине

14.03.2023 11:04





Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили принял членов делегации ЕС, находящихся в Грузии, на официальном ужине. По сообщению администрации правительства, официальный ужин в честь дипломатов состоялся на Мтацминда. Глава правительства в неформальной обстановке обсудил с европейскими дипломатами процесс евроинтеграции Грузии.



«В Тбилиси пройдет региональный амбассадориал высокого уровня, организованный представительством ЕС. В региональном амбассадориале участвуют лица высокого ранга из Службы внешних связей ЕС и Еврокомиссии; в том числе руководители делегаций ЕС в странах Восточного партнерства и Центральной Азии, а также в Турции и Австрии.



Высокоуровневый региональный амбассадориал ЕС проводится периодически и является важным форумом для обсуждения политики ЕС в отношении стран конкретного региона.



Как было отмечено на официальном ужине, проведение амбассадориала в Грузии подчеркивает важность Грузии в регионе для ЕС; в частности, Грузии как сильного союзника в укреплении сотрудничества между странами Европы и Центральной Азии», — говорится в информации.





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