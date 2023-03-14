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14-15 марта в Тбилиси пройдет региональный амбассадориал ЕС высокого уровня
14.03.2023 12:36
14-15 марта в Тбилиси пройдет региональный амбассадориал ЕС высокого уровня.
По информации администрации правительства, в региональном амбассадориале участвуют лица высокого ранга из Службы внешних связей ЕС и Еврокомиссии; в том числе руководители делегаций ЕС в странах Восточного партнерства и Центральной Азии, а также в Турции и Австрии.
«Высокоуровневый региональный амбассадориал ЕС проводится периодически и является важным форумом для обсуждения политики ЕС в отношении стран конкретного региона.
Амбассадориал принимает посол ЕС в Грузии Павел Герчинский.
В этом мероприятии помимо представителей ЕС в разных странах участвуют и лица высокого ранга, прибывшие из Брюсселя. В том числе, лица высокого ранга из Службы внешних связей ЕС и Еврокомиссии», - говорится в информации.
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