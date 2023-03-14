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14-15 марта в Тбилиси пройдет региональный амбассадориал ЕС высокого уровня


14.03.2023   12:36


14-15 марта в Тбилиси пройдет региональный амбассадориал ЕС высокого уровня.

По информации администрации правительства, в региональном амбассадориале участвуют лица высокого ранга из Службы внешних связей ЕС и Еврокомиссии; в том числе руководители делегаций ЕС в странах Восточного партнерства и Центральной Азии, а также в Турции и Австрии.

«Высокоуровневый региональный амбассадориал ЕС проводится периодически и является важным форумом для обсуждения политики ЕС в отношении стран конкретного региона.

Амбассадориал принимает посол ЕС в Грузии Павел Герчинский.

В этом мероприятии помимо представителей ЕС в разных странах участвуют и лица высокого ранга, прибывшие из Брюсселя. В том числе, лица высокого ранга из Службы внешних связей ЕС и Еврокомиссии», - говорится в информации.


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