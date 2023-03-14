

Кобахидзе: Во взаимопротивостоянии властей и ЕНД в очередной раз разыгрался «Кавказский меловой круг»

14.03.2023 12:38





Мы глубоко верим, что членство в Европейском союзе возможно не за счет отказа от достоинства и независимости, рабского отношения и стояния на одной ноге, а лишь сохраняя достоинство и независимость, - заявил председатель «Грузинской мечты» Ираклий Кобахидзе на брифинге, проведенном в офисе партии.



По его словам, законопроект «Об иностранных агентах» и без задействования принес даже больше результатов, чем мог принести, в случае его принятия.



«Законопроект, единственной целью которого было обеспечение прозрачности деятельности неправительственных организаций, даже без его задействования стал важнейшим инструментом люстрации действительных агентов», - отметил Кобахидзе.



По его же словам, на минувшей неделе молодежными экстремистскими группировками радикальной оппозиции были организованы акты насилия против правоохранительных структур.



Как отметил Кобахидзе, везде, где «Национальное движение», там и насилие, будь то во власти или оппозиции.



«Во взаимопротивостоянии властей и «Национального движения» в очередной раз разыгрался «Кавказский меловой круг». Когда мы увидели, что «Национальное движение» «обрекает на смерть ребенка», власти сразу же его отпустили. Мы четко заявили, что не можем рисковать здоровьем любого человека, любого молодого человека, а тем более жизнью, в условиях, когда ожидается даже самая серьезная провокация со стороны радикальной оппозиции.



Что касается российского фактора: мы хотели бы со всей ответственностью заявить, что если бы радикальная оппозиция осуществила свои революционные планы в позапрошлом, прошлом или в этом году, то сегодня в Тбилиси стояли бы российские танки. Они ввели бы российские танки в Грузию точно так же, как это сделали в 2008 году.



Сегодня именно власть «Грузинской мечты» гарантирует, что в Грузии не будет реализован сценарий второго фронта, который повлечет за собой российское военно-политическое интервенцию в нашу страну и последствия тяжелее, чем в Украине.



Мы несем ответственность за то, чтобы Грузия сохранила мир и продолжила быстрый экономический рост для обеспечения подлинно европейского будущего нашей страны.



Мы с достоинством пойдем вперед, к Европе! Мы глубоко верим, что членство в Европейском союзе возможно не за счет отказа от достоинства и независимости, рабского отношения и стояния на одной ноге, а лишь сохраняя достоинство и независимость!», - заявил Кобахидзе.





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