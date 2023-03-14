

Кобахидзе связал упоминание Саакашвили политзаключенным с коррупцией в Европарламенте

14.03.2023 12:40





Упоминание Михаила Саакашвили среди политзаключенных говорит о проблемах коррупции, которые, к сожалению, есть в Европарламенте, - так ответил председатель «Грузинской мечты» Ираклий Кобахидзе на вопрос о том, что значит, когда Европарламент при обсуждении вопроса о политзаключенных планирует рассмотреть и дело экс-президента Грузии Михаила Саакашвили.



Ираклий Кобахидзе выразил надежду, что Европарламент в ближайшее время преодолеет проблемы с коррупцией.



«Для нас этот факт, конечно, крайне неприемлем. Михаил Саакашвили — заключенный, осужденный за особо тяжкие преступления. Это самые тяжкие преступления, и упоминание о нем среди политзаключенных говорит о проблемах коррупции, которые, к сожалению, есть в Европарламенте. Я надеюсь, что Европарламент в ближайшее время преодолеет такие проблемы», - заявил Кобахидзе.



Для справки, сегодня в Страсбурге, в Европарламенте обсудят вопрос третьего президента Грузии Михаила Саакашвили. Слушание по политзаключенным намечено на 16:30-17:00 по местному времени.



В частности, речь пойдет об экс-президенте Грузии Михаиле Саакашвили, российском оппозиционере Владимире Кара-Мурзе и депутате Красносельского района Москвы Алексее Горинове.





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