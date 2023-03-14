

Кобахидзе: «Европа была не на стороне протестующих, а на стороне спецназа»

14.03.2023 13:16





Председатель «Грузинской мечты» Ираклий Кобахидзе связал граждан, вышедших на акции протеста против закона об иноагентах, с «Единым национальным движением» и заявил, что «митингующие применяли насилие в отношении спецназа».



«Процессы, развернувшиеся за последнюю неделю, еще раз показали истинное лицо агентов коллективного национального движения, партии глобальной войны. Эти процессы еще раз напомнили нам о том, что национальное движение равносильно насилию. Даже при предыдущей власти, общество помнит примеры противостояний спецназа и протестующих.



До 2012 года спецназ применял насилие в отношении протестующих, а теперь протестующие применили насилие в отношении спецназа. Это имеет единственное логичное объяснение: до 2012 года за буйным спецназом стояло «Национальное движение», а теперь «Национальное движение» стояло за буйными протестующими стояло < >. Все это напоминает нам о том, что там, где ЕНД, там и насилие, будь то в правительстве или в оппозиции. Европа была не на стороне протестующих, а на стороне спецназа», — сказал Кобахидзе.



Напомним, что 7 марта правящая партия приняла в первом чтении скандальный закон «О прозрачности иностранного влияния» после чего в Тбилиси начались масштабные протесты. Правоохранители применяли в отношении мирных демонстрантов слезоточивый газ, перцовые баллончики и водометы. Акции протеста также прошли в Кутаиси, Батуми и других городах Грузии.







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