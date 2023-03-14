

Кобахидзе: Увольнение Кипиани было решением Иванишвили

14.03.2023 13:21





Бидзина Иванишвили сам отказался от адвокатских услуг Виктора Кипиани, заявил председатель «Грузинской мечты» Иракли Кобахидзе на брифинге 14 марта.



По его словам, на то были конкретные причины, однако Кобахидзе их не назвал.



«Виктор Кипиани уже больше недели не является адвокатом Бидзины Иванишвили. Была определенная спекулятивная попытка связать его заявления с Бидзиной Иванишвили. Он уже больше недели не является адвокатом Иванишвили и прямо зашел в политику. Мы также имеем конкретную информацию, что закон, который мы должны были принять, распространился бы и на Виктора Кипиани, как на агента иностранного влияния. Наверно, это один из факторов, из-за которых он быстро включился в политику.



По моей информации, не Виктор Кипиани отказался быть адвокатом Иванишвили, а наоборот. Но мне будет сложно комментировать этот вопрос, наверно это сделают сами стороны. По моей информации, увольнение Кипиани было решением Бидзины Иванишвили из-за конкретных причин», — сказал политик.





Что заявил Кипиани



В эфире радиостанции «Имеди» Кипиани сказал, что формально покинувшие «Грузинскую мечту» депутаты должны были знать, что инициатива повлечет за собой такую сильную реакцию, не только внутри страны, но и за ее пределами.



«Ведь были заявления, сделанные международными структурами. Структурами, чьем направлении провозглашен наш курс», — сказал он.



При этом Кипиани сказал, что законопроект по своему юридическому содержанию достаточно безобидный, т.к. не наносит особого ущерба неправительственному сектору не ограничивает его деятельность и прочее.



«Здесь хочется задать такой риторический вопрос, тогда с какой целью был инициирован законопроект? Если этот законопроект не дает никаких объективных ощутимых результатов, то зачем нужно было инициировать этот законопроект и вызывать такой ажиотаж?».



Кипиани также добавил, что если власти настаивали на повышении прозрачности, то ее можно было бы добиться за счет поправок в уже существующие законы.



На вопрос журналиста о том, почему власти не оценили реальные последствия такого закона Кипиани ответил:



«Наверное, это то, на что всем нам тяжело ответить объективно, честно, смотря правде в глаза. Я постараюсь, к сожалению мне приходится это повторить, грузинская политика последнего времени превратилась в политику ради власти и это перекрыло перспективы долгосрочного развития страны и приоритеты».







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